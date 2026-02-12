16-летняя дочь Деревянко вышла в свет с бойфрендом

16-летняя дочь Павла Деревянко Варвара рассказала о своем молодом человеке

Старшая дочь актера Павла Деревянко Варвара пришла на премьеру фильма отца с бойфрендом. Об этом сообщает Super.ru.

16-летняя девушка рассказала, что состоит в серьезных отношениях уже более двух лет. По ее словам, «мама и папа хорошо отнеслись» к избраннику.

«Мама хорошо отреагировала, она даже чаще видится с моим парнем, так как из-за морозов мы начали топить печь в доме, мой парень как раз ходит за дровами», — сообщила Деревянко.

Также Варвара рассказала, что познакомилась с бойфрендом на речке.

Ранее Павел Деревянко высказался о мужчинах, которые не платят алименты бывшим женам. Артист признался, что плохо относится к тем, кто не дает денег на содержание своих детей.