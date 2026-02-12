Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:22, 12 февраля 2026Силовые структуры

Адвокат в России придумал вариант выиграть дело и попал под суд

В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест адвоката за подкуп свидетеля
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест адвоката за подкуп свидетеля. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следователей, в конце 2025 года адвокат и двое его соучастников подкупили свидетеля, проходившего по одному из уголовных дел прошлых лет. Сообщники были арестованы ранее. Сам мужчина подал ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Меру пресечения избрали до 15 марта. Мужчина проходит обвиняемым по статье 309 УК РФ («Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу»).

Ранее в Екатеринбурге задержали любовницу бизнесмена, обвиненного в изнасиловании двух 13-летних девочек и расправе над ними.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

    Власти проработают меры поддержки российских металлургов

    Страна БРИКС резко сократила поставки популярного вида мяса в Россию

    Тысячи жителей российского города остались без воды

    Мужчина получил срок за фотографии в новом российском регионе

    Хирург раскрыл правду о пластике 56-летней Эвелины Бледанс

    Свекровь «со взглядом тигрицы» оказалась замешана в трагедии с россиянкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok