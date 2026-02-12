Адвокат в России придумал вариант выиграть дело и попал под суд

В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест адвоката за подкуп свидетеля. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следователей, в конце 2025 года адвокат и двое его соучастников подкупили свидетеля, проходившего по одному из уголовных дел прошлых лет. Сообщники были арестованы ранее. Сам мужчина подал ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Меру пресечения избрали до 15 марта. Мужчина проходит обвиняемым по статье 309 УК РФ («Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу»).

