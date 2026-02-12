Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
12:11, 12 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на рост присутствия НАТО в Арктике

Депутат Чепа: НАТО лукавит, говоря о причинах наращивания присутствия в Арктике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

В НАТО лукавят, говоря о причинах наращивания присутствия в Арктике, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Politico со ссылкой на дипломатов и представителей НАТО сообщила о том, что альянс наращивает свое присутствие в Арктике, и этот шаг направлен не столько на сдерживание России, сколько на сдерживание президента США Дональда Трампа.

«Это лукавство. Европейские страны засуетились, когда увидели, что наравне с большой работой России, растет активность стран, дружеских с Россией, например Китайской Народной Республики, по реализации проекта Северного морского пути. Они увидели активность США. Территориальные вопросы по Гренландии, Канаде тоже связаны именно с этим, попыткой раздела, пересмотра влияния на Арктику. А Европа, боясь остаться на задворках, начинает предпринимать определенную активность», — высказался депутат.

В Европе также лукавят, когда заявляют, что готовы отправить свои войска в Гренландию для сдерживания активности и угрозы со стороны России и Китая, что является полным абсурдом, отметил парламентарий.

«Мы понимаем, что на самом деле Европа отстает и заблудилась в своей зеленой экономике, в санкционной войне и других ошибках, которые они совершили», — заключил политик.

Ранее политолог Иван Скрипка заявил, что новая миссия НАТО «Арктический страж» повышает риски провокаций в полярном регионе, которые могут привести к более серьезному противостоянию. Он отметил, что новая инициатива меняет баланс сил в регионе, так как Арктика теперь выведена из второстепенных направлений альянса.

