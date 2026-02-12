Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
12:20, 12 февраля 2026Россия

Армия России ответила на удары ВСУ по гражданским объектам

Минобороны России сообщило об ответном групповом ударе по объектам Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГСЧС Украины

Российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре групповым ударом высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотниками. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атакованы объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также места производства и хранения ударных беспилотников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля украинские города подверглись мощному массированному удару. Так, Киев был обстрелян баллистическими ракетами. Предварительно, поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией. Кроме того, две цели, одной из которых оказалась подстанция, уничтожены в Одессе. В портовом городе прозвучали 17 взрывов за 15 минут. Не менее 10 ударов нанесено по аэродрому Школьный в момент подготовки запуска беспилотников по югу России.

В ноябре 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

