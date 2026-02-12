Армия России ответила на удары ВСУ по гражданским объектам

Минобороны России сообщило об ответном групповом ударе по объектам Украины

Российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре групповым ударом высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотниками. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атакованы объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также места производства и хранения ударных беспилотников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля украинские города подверглись мощному массированному удару. Так, Киев был обстрелян баллистическими ракетами. Предварительно, поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией. Кроме того, две цели, одной из которых оказалась подстанция, уничтожены в Одессе. В портовом городе прозвучали 17 взрывов за 15 минут. Не менее 10 ударов нанесено по аэродрому Школьный в момент подготовки запуска беспилотников по югу России.

В ноябре 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.