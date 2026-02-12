Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Автомобилистам напомнили о штрафе за стертые номера

Автоэксперт Шкуматов назвал единственный законный способ замены стертых номеров
Агрессивное воздействие реагентов и снега нередко приводит к стиранию символов на государственных регистрационных знаках. Чем водителю грозят нечитаемые номера и как решить проблему, RT рассказал руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Эксперт напомнил, что критическая степень износа хотя бы одного символа на знаке является основанием для штрафа. Перемещение на машине с практически исчезнувшими с поверхности пластины цифрами или буквами подпадает под квалификацию части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Это нарушение влечет наказание — пять тысяч рублей или изъятие водительского удостоверения на период от 30 до 90 суток.

«По той же самой статье накажут и в случае, если водитель решит подправить номер самостоятельно. Например, дорисует маркером фон у цифры или буквы. Такой номер будет считаться видоизмененным, и любой инспектор при проверке составит протокол», — объясняет Шкуматов.

Единственным законным решением в подобной ситуации эксперт назвал замену пластины номерного знака через организации, которые занимаются их производством. Стоимость новой в настоящее время не превышает одной тысячи рублей.

Эксперт напомнил, что данная обязанность прописана в действующих Правилах дорожного движения и других вариантов нет.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen объявили о введении запрета на реализацию своей продукции на территории Российской Федерации.

