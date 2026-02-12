Немецкие автогиганты запретили Китаю ввозить их машины в Россию

Reuters: Mercedes, BMW и Volkswagen ужесточили контроль за поставками в Россию

Крупнейшие немецкие автопроизводители — Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen — объявили о введении полного запрета на реализацию своей продукции на территории Российской Федерации. Об этом пишет Reuters. В компаниях подчеркнули, что принимают все возможные меры для пресечения нелегального экспорта. В частности, проводят инструктажи с дилерскими центрами и вводят специальные пункты в договорах, призванные блокировать перепродажу.

В то же время представители Mercedes указали на сложности при выявлении нарушителей. Процедура расследования обходных путей была названа трудоемкой и сложной и без дополнительной помощи отследить цепочку поставок практически невозможно, добавили в компании.

Руководство BMW поручило своему розничному сегменту в Китае «категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию» и жестко пресекать подобные попытки. Если партия автомобилей все же окажется на российском рынке благодаря серым схемам, «это произойдет вне нашей сферы влияния — и к тому же прямо против нашей воли», подчеркнули в BMW.

Представители информационного агентства пообщались с сотрудником одного из дилерских центров во Владивостоке, Владимиром. Он рассказал, что салон, в котором работает, напрямую не взаимодействует с брендами, попавшими под ограничения. Вместо этого центр оформляет заказы клиентов и ищет интересующие модели у китайских перекупщиков. «Здесь много посредников: один знает того, тот знает другого, и тот может связаться с дилером», — сказал он.

Ситуацию прокомментировал эксперт юридического бюро Bennink Dunin-Wasowicz Себастиан Беннинк. Он подтвердил, что подсанкционная продукция по-прежнему беспрепятственно попадает на российский рынок. По его словам, методов обхода действующих запретов так много, что «практически невозможно предотвратить попадание определенных автомобилей в Россию».

Ранее стало известно, что объем чистой прибыли Mercedes-Benz рухнул практически в два раза по сравнению с 2024 годом.