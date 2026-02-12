Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
15:47, 12 февраля 2026Авто

Немецкие автогиганты запретили Китаю ввозить их машины в Россию

Reuters: Mercedes, BMW и Volkswagen ужесточили контроль за поставками в Россию
Марина Аверкина

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Крупнейшие немецкие автопроизводители — Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen — объявили о введении полного запрета на реализацию своей продукции на территории Российской Федерации. Об этом пишет Reuters. В компаниях подчеркнули, что принимают все возможные меры для пресечения нелегального экспорта. В частности, проводят инструктажи с дилерскими центрами и вводят специальные пункты в договорах, призванные блокировать перепродажу.

В то же время представители Mercedes указали на сложности при выявлении нарушителей. Процедура расследования обходных путей была названа трудоемкой и сложной и без дополнительной помощи отследить цепочку поставок практически невозможно, добавили в компании.

Руководство BMW поручило своему розничному сегменту в Китае «категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию» и жестко пресекать подобные попытки. Если партия автомобилей все же окажется на российском рынке благодаря серым схемам, «это произойдет вне нашей сферы влияния — и к тому же прямо против нашей воли», подчеркнули в BMW.

Материалы по теме:
VIN-код автомобиля: что это такое, как расшифровать и зачем нужен в 2026 году
VIN-код автомобиля:что это такое, как расшифровать и зачем нужен в 2026 году
19 января 2026
Автомобиль по трейд-ин: что это такое простыми словами, как работает, плюсы и минусы
Автомобиль по трейд-ин:что это такое простыми словами, как работает, плюсы и минусы
20 января 2026

Представители информационного агентства пообщались с сотрудником одного из дилерских центров во Владивостоке, Владимиром. Он рассказал, что салон, в котором работает, напрямую не взаимодействует с брендами, попавшими под ограничения. Вместо этого центр оформляет заказы клиентов и ищет интересующие модели у китайских перекупщиков. «Здесь много посредников: один знает того, тот знает другого, и тот может связаться с дилером», — сказал он.

Ситуацию прокомментировал эксперт юридического бюро Bennink Dunin-Wasowicz Себастиан Беннинк. Он подтвердил, что подсанкционная продукция по-прежнему беспрепятственно попадает на российский рынок. По его словам, методов обхода действующих запретов так много, что «практически невозможно предотвратить попадание определенных автомобилей в Россию».

Ранее стало известно, что объем чистой прибыли Mercedes-Benz рухнул практически в два раза по сравнению с 2024 годом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Туфли-«перчатки» назвали трендом весны

    Назван тип примененной ВСУ для удара по Волгоградской области ракеты

    Задержаны топ-менеджеры одной из крупнейших логистических компаний в России

    Снегоуборочный трактор ковшом пробил голову россиянке

    На Украине последствия возможного удара «Орешником» описали словами «всем крышка»

    16-летняя дочь Деревянко вышла в свет с бойфрендом

    Российский город накрыло «черное небо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok