Автовладельцам рассказали о главных ошибках при запуске аккумулятора в мороз

Автоэксперт Ершов: В мороз хозяева авто часто сокращают срок службы аккумулятора

Зимой аккумулятор работает в условиях повышенной нагрузки, и именно в мороз владельцы чаще всего совершают ошибки, которые сокращают срок его службы, рассказал автоэксперт, технический специалист ROSSKO Константин Ершов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт предупредил, что первое, чего нельзя делать на морозе с аккумулятором, — многократно «крутить» стартер с короткими паузами. Он объяснил, что при низкой температуре ёмкость батареи падает, а густое масло усложняет запуск. Если двигатель не схватывает с первой-второй попытки, избыточная нагрузка быстро разряжает аккумулятор и может привести к его глубокому разряду, добавил Ершов.

Вторая ошибка, по словам автоэксперта, — оставлять батарею в разряженном состоянии на морозе. Разряженный аккумулятор замерзает значительно быстрее полностью заряженного, что может вызвать повреждение пластин и потерю емкости, разъяснил эксперт.

«Не стоит также «прикуривать» автомобиль без соблюдения правил подключения. Неправильная последовательность клемм или использование некачественных проводов способно привести к скачкам напряжения и повреждению электроники.

Отдельный риск — игнорирование состояния клемм. Окисление контактов увеличивает сопротивление, усложняет запуск и создаёт дополнительную нагрузку на батарею. В мороз это особенно критично», — подчеркнул Ершов.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль только на коротких поездках с активным использованием автозапуска и подогревов, потому что генератор просто не успевает восстановить заряд, и аккумулятор постепенно теряет ресурс Константин Ершов автоэксперт

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что зимой главное правило простое: аккумулятор должен быть полностью заряжен, контакты — чистыми, а попытки запуска — разумными. Это позволяет избежать внеплановой замены батареи и проблем с запуском в самый неподходящий момент, заключил эксперт.

