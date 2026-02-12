Беременную россиянку отказались выпускать в родной город из-за одной ошибки

Беременную отказались выпускать из Москвы из-за взятой по ошибке карты коллеги

Беременную отказались выпускать из Москвы в родной город из-за одной ошибки. Как стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости», девушка из Нижнего Новгорода по ошибке взяла в офисе карту коллеги, потратила с нее 11 тысяч рублей и все вернула.

28-летняя россиянка работала в столице менеджером по рекламе в компании по производству одежды. В сентябре 2024 года, получив аванс, она несколько раз расплатилась зарплатной картой в магазине и аптеке. Как утверждает девушка, последняя покупка не прошла. Тогда она прекратила пользоваться картой, а спустя три месяца уволилась.

В январе 2026 года ее задержали и доставили в МВД Северное Медведково, где ей предъявили обвинения в краже денег у бывшей коллеги. Удалось установить, что девушка перепутала карты, которые неименные и с одинаковым дизайном. В свое оправдание нижегородка отметила, что в офисе почти всегда царил беспорядок — ткани лежали вперемешку с документами.

К тому же девушка сразу возместила ущерб экс-коллеге. Потерпевшая написала отказ от претензий с просьбой прекратить дело. Тем не менее находящаяся на шестом месяце беременности остается подозреваемой. Ее адвокат пояснил, что примирение сторон по этой части статьи не предусмотрено.

Девушка планировала уйти в декрет и уехать в родной Нижний Новгород. Но следователь запретила покидать Москву, так как подозреваемая находится под подпиской о невыезде до решения суда.

