Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:26, 12 февраля 2026Силовые структуры

Борьба с конкурентами в газифицирующих фирмах российского региона обернулась судом

В Чите суд приговорил сотрудников газифицирующей фирмы за борьбу с конкурентами
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В Чите суд приговорил сотрудников газифицирующей фирмы за незаконную борьбу с конкурентами. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Фигурантами стали двое жителей Москвы и восемь читинцев. Организаторы преступления приговорены к 4,5 и 6,5 года лишения свободы. Остальные соучастники получили от 3,5 до 5,5 года. Одной из женщин — единственной, кому назначено условное наказание, — срок отсрочен до достижения ее ребенком 14 лет. Автомобиль, использованный при похищении, конфискован.

По версии следствия, летом 2024 года руководитель и сотрудник организаций, занимавшихся газификацией Читы, заподозрили четверых работников другой подрядной компании в хищении бюджетных средств. Вместо обращения в правоохранительные органы они решили сами получить от подозреваемых признания.

Для этого в августе 2024 года в офис в Чите одновременно с потерпевшими прибыла группа из семи мужчин и одной женщины, часть из которых была одета в камуфляж и балаклавы. Угрожая насилием и применяя его, они незаконно удерживали четверых человек, принуждая их к даче «объяснений». После этого одного из потерпевших насильно посадили в автомобиль и вывезли в Краевую клиническую больницу, где планировали удерживать до явки в полицию с повинной.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил заработавшего 269 миллионов рублей на земле бывшего депутата Березовского районного совета Александра Велькера к пяти годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

    Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

    Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

    Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

    Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

    В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok