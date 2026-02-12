Борьба с конкурентами в газифицирующих фирмах российского региона обернулась судом

В Чите суд приговорил сотрудников газифицирующей фирмы за борьбу с конкурентами

В Чите суд приговорил сотрудников газифицирующей фирмы за незаконную борьбу с конкурентами. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Фигурантами стали двое жителей Москвы и восемь читинцев. Организаторы преступления приговорены к 4,5 и 6,5 года лишения свободы. Остальные соучастники получили от 3,5 до 5,5 года. Одной из женщин — единственной, кому назначено условное наказание, — срок отсрочен до достижения ее ребенком 14 лет. Автомобиль, использованный при похищении, конфискован.

По версии следствия, летом 2024 года руководитель и сотрудник организаций, занимавшихся газификацией Читы, заподозрили четверых работников другой подрядной компании в хищении бюджетных средств. Вместо обращения в правоохранительные органы они решили сами получить от подозреваемых признания.

Для этого в августе 2024 года в офис в Чите одновременно с потерпевшими прибыла группа из семи мужчин и одной женщины, часть из которых была одета в камуфляж и балаклавы. Угрожая насилием и применяя его, они незаконно удерживали четверых человек, принуждая их к даче «объяснений». После этого одного из потерпевших насильно посадили в автомобиль и вывезли в Краевую клиническую больницу, где планировали удерживать до явки в полицию с повинной.

