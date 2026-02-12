Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
17:47, 12 февраля 2026Экономика

В Подмосковье под весом снега обрушилась крыша дома

В Бронницах под весом снега обрушилась крыша жилого дома
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В подмосковных Бронницах крыша дома не выдержала скопившегося снега. Об этом пишет издание Regions.ru.

Инцидент случился на улице Пущина. Под весом снежной массы на крыше дома сдвинулись стропила и частично обвалилась кровля. По результатам экспертизы установлено полное разрушение стропильной системы кровли и критическое повреждение несущей стены. Внутри дома обрушений не произошло, никто из проживающих также не пострадал.

Здание было построено в 60-х, а капремонт кровли был запланирован только на 2027 год. В доме располагается всего шесть квартир, две из которых нежилые. Собственников временно поселили в муниципальные квартиры, во избежание пожара в доме отключили газ и электричество. По факту случившегося в окружной администрации организован оперативный штаб. Если здание признают аварийным, жильцам выплатят компенсацию. Тем же, у кого данная квартира была единственной, предоставят новую.

Ранее в Кирове кусок штукатурки едва не рухнул в кровать к ребенку. К счастью, его удержало натяжное покрытие. Теперь сквозь образовавшуюся дыру в квартиру сочится талая вода. Многочисленные жалобы в управляющей компании оставляют без ответа.

