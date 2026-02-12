В российском городе кусок потолка едва не рухнул в кровать к ребенку

В Кирове кусок штукатурки едва не рухнул в кровать к ребенку

В Кирове на ребенка едва не упал кусок потолка. О ситуации пишет местный филиал движения «Народный фронт».

Обрушение произошло в трехэтажке по улице Орловской. Кусок штукатурки едва не угодил в кровать к пятилетней девочке, когда она спала. К счастью, его удержало натяжное покрытие. Уже три недели хозяйка квартиры вынуждена сливать талую воду, которая копится под пленкой. Все это время управляющая компания обращения собственницы игнорирует.

Не могут добиться ответа от организации и другие жильцы. Коммунальщики не расчищают крышу от снега и наледи, из-за чего над подъездами образовались метровые сосульки, которые в любой момент могут упасть на голову прохожим. Сами жильцы считают такую халатность УК системной — как выяснили общественники, в организации не хватает персонала, а в некоторых муниципалитетах он и вовсе отсутствует. УК подозревают в обогащении за счет потребителей.

Ранее в Москве потолок полностью обвалился в комнате, где спал семилетний ребенок. От удара кусок потолка отскочил на диван и повредил подлокотник дивана. Несмотря на давность постройки, никаких трещин и проблем с конструкциями жильцы дома прежде не замечали.