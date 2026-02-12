Бывшую жену Моргенштерна назвали порноактрисой из-за новых фото

Бывшую жену российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогершу Дилару Зинатуллину назвали порноактрисой в сети из-за новых фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша поделилась кадрами с отдыха в Таиланде. Она предстала перед камерой в красном бикини с цепями и прозрачных голубых чулках. Так, экс-избранницу музыканта запечатлели на байке, лестнице, камнях и в море.

Пользователи высказались о съемке в комментариях. «Фигура, конечно, огонь, но это же так пошло», «Как будто девушка на вызов работает», «Как пошло… Порноактриса», «А где подпись "Ищу спонсора"?», «Вас что, в эскорт не берут, зачем такие фото?», «Еще одна силиконовую грудь сделала», «С новым бюстом», — заявили юзеры.

В октябре в сети оценили новую внешность Моргенштерна на видео с концерта в Мюнхене, Германия.