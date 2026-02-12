Доставка товаров из Китая сильно замедлилась и подорожала. Почему грузы идут в обход Казахстана и к чему готовиться россиянам?

«Лента.ру»: Сроки перехода через КПП между РФ, КНР и Казахстаном выросли втрое

Сроки перехода контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границах между Россией, Казахстаном и Китайской Народной Республикой (КНР) увеличились почти в три раза в конце 2025 — начале 2026 года из-за ужесточения таможенных проверок и сезонных экономических факторов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали предприниматели и представители транспортных компаний в сфере международных грузоперевозок.

Сообщения об увеличении сроков поставок товаров из Китая, в том числе от пользователей маркетплейсов, появились еще осенью 2025 года. Ситуация осложнилась из-за традиционного пика заказов в IV квартале и предновогодних закупок. Как рассказал «Ленте.ру» индивидуальный предприниматель в сфере торговли товарами из Китая на онлайн-площадках, в ряде случаев ему приходилось отказываться от перевозок напрямую по территории России и пользоваться доставкой через Белоруссию.

Я уже почти остановил работу. 13 октября я оформил [один из последних заказов] и да, были проблемы, хорошо хоть к январю довезли анонимный предприниматель в сфере торговли товарами из Китая на онлайн-площадках в разговоре с «Лентой.ру»

По словам другого предпринимателя, сложности возникли из-за того, что большинство грузоперевозок из Китая теперь идут не через Казахстан, а делают крюк через Дальний Восток. «Через Казахстан стало дороже провозить, да и груз из-за проверок может стоять на границе месяцами», — сетует он.

В начале 2026 года ситуация в сфере грузоперевозок несколько улучшилась, однако на рынке по-прежнему сохраняется вероятность осложнений: власти России, Китая и Казахстана сохраняют ранее введенные меры таможенного контроля, а 15 февраля в КНР начнутся выходные в связи с празднованием «лунного нового года». Аналогичная ситуация с государственными праздниками в Китае в октябре 2025 года привела к многокилометровым очередям на границе трех стран и заторам из нескольких тысяч фур. Что известно о ситуации с грузоперевозками из Китая в Россию, какие факторы влияют на работу бизнеса и может ли это быть связано с ограничением параллельного импорта — разбиралась «Лента.ру».

Сколько времени сейчас занимают поставки из Китая?

Как сообщили «Ленте.ру» представители логистических компаний, в настоящий момент средние сроки доставки из Китая в Россию составляют:

авиаперевозки — 2-7 дней;

автоперевозки — 15-25 дней (в зависимости от погранперехода и пункта выгрузки);

железнодорожные перевозки — 15-35 дней;

контейнерные перевозки через порты Дальнего Востока — 35-45 дней;

перевозки через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга — 45-60 дней.

На сроки доставки повлияли меры властей КНР, России и Казахстана по борьбе с «серым» импортом — в частности, с доставкой карго. До ужесточения пограничного контроля осенью 2025 года грузоперевозки из КНР в Россию при доставке карго занимали до 10 дней, а при «белой» доставке — до 50 дней максимум. Таможенное оформление грузов при карго-доставке занимало 1-3 дня, в то время как при обычной — 1-7 дней.

Руководитель отдела логистики компании «Транссертико» Алексей Худяков отметил в разговоре с «Лентой.ру» увеличение сроков прохождения погранпереходов в три-четыре раза после введения дополнительных мер властями России и Казахстана, а также ужесточения условий импорта из Китая. В частности, под особый контроль китайских таможенников попали товары двойного назначения, оборудование, материалы с добавлением редкоземельных элементов и аккумуляторы.

Еще с середины прошлого года мы наблюдаем общую тенденцию на ужесточение позиции контролирующих органов Алексей Худяков руководитель отдела логистики компании «Транссертико»

Здание пограничного контроля «Забайкальск — Маньчжурия» Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Какие экономические факторы повлияли на сроки поставок из Китая?

Как подчеркнул в комментарии «Ленте.ру» руководитель отдела логистики «Сервисной логистической компании» («СЛК») Алексей Захудалин, весь 2025 год наблюдалось снижение грузопотока и уменьшение спроса на перевозки. Это привело к высвобождению мощностей у операторов и снижению итоговой стоимости перевозки. «В четвертом квартале начались проблемы на границе с Казахстаном, и цены на логистику начали расти», — сказал он.

На 5-10 % выросла стоимость перевозок из КНР в Россию по сравнению с концом 2025 года, по оценке руководителя отдела логистики компании «Транссертико» Алексея Худякова

В разговоре с «Лентой.ру» большинство экспертов отметило ключевое влияние сезонного фактора: ноябрь-декабрь являются стандартным пиком перевозок из-за максимального грузооборота в конце года. В частности, Алексей Захудалин подчеркнул, что в течение декабря стоимость перевозок может увеличиваться ежедневно и превышать стандартные цены в 1,5-2 раза.

По мнению Алексея Худякова, еще одним фактором стоимости перевозок стало увеличение тарифов госкорпорации «Российские железные дороги». При этом эксперт допустил снижение тарифов после завершения праздников в КНР.

Товарные поезда на узловой станции Забайкальской железной дороги Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Как на ситуацию влияет китайский бизнес?

Как отметил в комментарии «Ленте.ру» директор «ПЭК: GLOBAL» Геннадий Чичин, еще до начала официальных каникул в КНР многие местные игроки, включая железнодорожных операторов, морских и авиаперевозчиков, начали работать в дежурном режиме и сократили объем перевозок. Он подчеркнул, что из-за этого бизнес откладывает поставки на период после новогодних праздников (в 2026 году рабочие дни в Китае официально возобновятся 24 февраля), из-за чего растут и сроки поставки.

Во время новогодних каникул в России цены [на услуги логистов] уверенно снижаются. А в конце января — начале февраля цены снова растут в преддверии длительных выходных в Китае Алексей Захудалин руководитель отдела логистики «Сервисной логистической компании» («СЛК»)

Влияет ли политика на грузоперевозки?

Как отмечает Forbes, «серый» ввоз расцвел после введения параллельного импорта в марте 2022 года на фоне ужесточения антироссийских санкций. По словам продуктового менеджера сервиса закупок из-за рубежа «Точка банка» Ники Голохвастовой, карго-перевозки пользовались особым спросом у торговцев одеждой и электроникой из-за возможности растаможить товары по другим кодам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с более низкой стоимостью.

Грузовой терминал в городе Циндао, провинция Шаньдун, Китай Фото: Stringer / Reuters

1 октября 2025 года в КНР вступили в силу новые правила экспорта, направленные на повышение прозрачности, снижение рисков налоговых нарушений и борьбу с неофициальными схемами. Изменения коснулись как китайских производителей, так и импортеров из России: в частности, Пекин начал активно бороться с торговлей через посредников и «серым» импортом в целом.

Товарооборот России и Китая Россия является седьмым по значимости торговым партнером КНР, при этом доля китайских товаров в российском импорте составляет 24,7 процента, что делает страну крупнейшим импортером в РФ. Доля российского экспорта в Китай, в свою очередь, составляет 13,7 процента от общего объема. По итогам прошлого года объемы двусторонней торговли России и Китая достигли рекордной отметки 240,1 миллиарда долларов. Отмечалось резкое увеличение как китайского (на 46,9 процента), так и российского (на 12,7 процента) экспорта. Рекордными по росту объема статьями экспорта из России в 2024 году стали руды и концентраты, продукты неорганической химии, трубопроводный газ (на 25 процентов), алюминий. Основу экспорта из России составляют энергоносители, в то время как в структуре импорта преобладает промышленное оборудование. Однако по итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы торговли России и Китая сократились на 9,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024 года — до 163,6 миллиарда долларов. Экспорт китайских товаров в РФ сократился на 11,3 процента — до 73,6 миллиарда долларов.

В частности, правительство КНР ввело следующие требования в сфере экспорта товаров из страны:

обязательная регистрация всех компаний, участвующих в экспортной цепочке, в системе налоговых органов (исключаются анонимные сделки);

запрет на использование чужих экспортных лицензий (борьба с фиктивными посредниками);

завод должен быть указан как «производитель и продавец» с полным набором данных (наименование, адрес и налоговый идентификатор), если не обладает собственной экспортной лицензией (под этот критерий попадает 40 процентов китайского малого и среднего бизнеса);

запрет на использование личных счетов, платформ WeChat, Alipay и криптовалют для проведения расчетов;

дополнительные налоговые сборы и ужесточенный контроль для грузов, отправленных железнодорожным и автомобильным транспортом.

Чуть ранее власти Казахстана ужесточили требования таможенного досмотра. Из-за этого с середины сентября 2025 года на КПП на границе Казахстана с Россией и КНР начали скапливаться километровые очереди. В начале октября ситуация усугубилась из-за закрытия всех КПП на границе КНР и Казахстана, что только увеличило масштаб проблемы: на российско-казахстанской границе находилось 2,5 тысячи фур, а на китайско-казахстанской — до 10 тысяч. Скопление фур на границе началось на фоне участившегося взаимодействия президентов Казахстана и США Касыма-Жомарта Токаева и Дональда Трампа, при этом американский лидер регулярно поднимал вопрос новых ограничений для принуждения Москвы в рамках урегулирования конфликта на Украине.

По нашей информации, сейчас грузы, заведомо попадающие в группу риска, транзит через Казахстан не используют, несмотря на то, что стоимость и транзитные сроки стали гораздо ниже Алексей Захудалин руководитель отдела логистики «Сервисной логистической компании» («СЛК»)

27 ноября президент России Владимир Путин объяснил причину огромных пробок из грузовиков на границе с Казахстаном. Он рассказал, что поручил таможне проводить выборочные проверки фур, пересекающих границу. По его словам, многие грузовики пересекали российско-казахстанскую границу без соответствующих документов, занимаясь «черным» импортом.

Грузовые автомобили у пункта пропуска на границе с Казахстаном Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Как будет развиваться ситуация?

Одним из главных последствий ужесточения таможенного контроля станет увеличение конечной стоимости товаров: собеседники «Ленты.ру» из числа предпринимателей говорят о необходимости поднять цены на ассортимент на 5-7 процентов. Отмечается, что логистические расходы составляют 2-16 процентов стоимости товаров из Китая, а некоторые эксперты допускают повышение цен на продукцию на 10-15 процентов уже весной. «По итогу все на покупателя ляжет», — высказался один из бизнесменов в разговоре с «Лентой.ру».

Геннадий Чичин исключил массовое увеличение сроков доставки, поскольку большинство компаний заблаговременно забрали грузы с китайских фабрик и доставили на погранпереходы. При этом, по его оценке, компании, которые не успели вывезти груз до наступления праздников в КНР, могут столкнуться с ростом издержек на «первую милю» — доставку до границы.

До $700 может составить перерасход при доставке одного 40-футового (12,2х2,4х2,6 метра) контейнера из КНР в Россию в праздничные дни

Как отметил Алексей Захудалин, Россия и Китай проводят реконструкцию пунктов пропуска для повышения пропускной способности, что позволило улучшить ситуацию на границе. Геннадий Чичин добавил, что даже при условии высокой загруженности КПП «Забайкальск — Маньчжурия» и «Уссурийск — Суйфэньхэ» могут пропускать до двух тысяч фур в сутки.

При этом ряд экспертов подчеркивают, что усиление борьбы с «серым» импортом по-прежнему будет влиять на бизнес: генеральный директор транспортно-экспедиторской компании «МТА Групп» Андрей Дмитричев указал на контроль с обеих сторон границы, а также регулярные проверки товаров на маркировки и легальность ввоза на складах маркетплейсов. Он отметил, что власти Казахстана сохранили ужесточенный контроль в отношении грузов двойного назначения, обуви, одежды и микроэлектроники.