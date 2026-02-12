Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

11:26, 12 февраля 2026Экономика

Дан пессимистичный прогноз по российской экономике

Решетников: Восстановление темпов роста ВВП России произойдет в 2027 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В этом году ожидать восстановления прежних темпов роста российской экономики вряд ли стоит. Такой прогноз дал глава Министерства экономического развития (МЭР) Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

В лучшем случае, пояснил министр, это произойдет в конце 2026 года. Однако более вероятным сценарием ему представляется восстановление темпов роста российской экономики в 2027-м. В первой же половине этого года замедление динамики ВВП, скорее всего, продолжится, резюмировал Решетников.

Ряд экспертов, в свою очередь, придерживается еще более пессимистичного прогноза. Модель роста российской экономики, основанная на сочетании увеличения зарплат, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, к настоящему времени успела исчерпать себя. Новых же драйверов за последнее время в стране так и не появилось, отмечали специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В обозримом будущем, полагают они, исправить ситуацию не поможет даже смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец назвала опасения по поводу неизбежного наступления рецессии вполне справедливыми. Согласно ее ожиданиям, экономика России выйдет на самую холодную точку и оттолкнется от нее в конце 2026 года.

