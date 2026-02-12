Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:56, 12 февраля 2026Экономика

Дефицит бюджета США снизился на фоне ужесточения торговой войны

Вячеслав Агапов

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В первой трети 2026-го финансового года дефицит бюджета США сократился на 17 процентов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Нехватка средств в федеральной казне снижается на фоне ужесточения американским президентом Дональдом Трампом торговой войны. За четыре месяца с начала финансового года дефицит уменьшился с 840 до 697 миллиардов долларов. В годовом выражении он стал меньше на 17 процентов, а с учетом календарных различий — на 21 процент.

Как отмечают аналитики, доходы бюджета растут на 12 процентов, а расходы — всего на 2 процента. В то же время установленные Трампом таможенные пошлины на иностранный импорт пополнили казну на 124 миллиарда долларов — поступления выросли на 304 процента. Однако корпоративные налоги сократились с 146 до 125 миллиардов долларов.

В первом месяце нового финансового года дефицит бюджета США достиг максимальных с 2020 года 284,35 миллиарда долларов. Прошлый максимум на отметке 257,45 миллиарда фиксировался в октябре годом ранее. Новый показатель оказался худшим со времен пандемии коронавируса. Госрасходы на фоне шатдауна разогнались до 689 миллиардов долларов, доходы достигли 404 миллиардов. Основные траты бюджета пришлись на оплату медстрахования пожилых американцев (программа Medicare), а также на соцзащиту.

