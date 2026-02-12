Демократы приготовились оказать сопротивление Трампу

Ряд демократов пообещали бойкотировать обращение Трампа к Конгрессу

За неделю до ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу Демократическая партия оказалась в замешательстве: лидеры призывают к сдержанности, однако часть депутатов настаивает на публичном протесте. Об этом сообщает Axios.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на закрытом совещании 11 февраля предложил коллегам два варианта: либо присутствовать на выступлении с «молчаливым неповиновением», либо вовсе его игнорировать. Многие умеренные демократы поддержали такой подход.

«В прошлом году все пошло не совсем так, как мы планировали», — признал глава Прогрессивной фракции конгресса Грег Касар. Другой высокопоставленный прогрессивный законодатель на условиях анонимности заявил: «В прошлый раз это было не очень эффективно».

Один из демократов-центристов назвал прошлогодние акции «полностью контрпродуктивными». «Мы вели себя как дети, — сказал он. — Должны вести себя как взрослые, потому что республиканцы этого не делают».

Однако не все готовы к пассивности. Член Палаты представителей Шри Танедар заявил, что планирует присутствовать и искать способы сопротивления: «Трамп должен знать, что это ненормально». Председатель Женской фракции демократов Тереза Леже Фернандес пообещала, что их группа «позаботится, чтобы мнение о Трампе было понято». А Джаред Хаффман пригрозил покинуть зал в середине речи: «Вопрос лишь в том, какая из его отвратительных реплик меня к этому побудит».

При этом сами законодатели подчеркивают: повторения массовых протестов 2025 года с плакатами, выкриками и досрочным уходом десятков депутатов не ожидается. «Я не думаю, что будет скоординированная акция», — отметил представитель прогрессивного крыла. Ильхан Омар призвала коллег не отвлекать внимание от «важности момента».

В начале марта 2025 года демократ Эл Грин попытался прервать выступление Трампа перед Конгрессом. Политик во время речи главы Белого дома поднялся с места и заявил, что у того нет мандата. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин игнорировал эту просьбу. В итоге он был удален из зала.