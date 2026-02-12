Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:45, 12 февраля 2026Мир

Демократы приготовились оказать сопротивление Трампу

Ряд демократов пообещали бойкотировать обращение Трампа к Конгрессу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

За неделю до ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу Демократическая партия оказалась в замешательстве: лидеры призывают к сдержанности, однако часть депутатов настаивает на публичном протесте. Об этом сообщает Axios.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на закрытом совещании 11 февраля предложил коллегам два варианта: либо присутствовать на выступлении с «молчаливым неповиновением», либо вовсе его игнорировать. Многие умеренные демократы поддержали такой подход.

«В прошлом году все пошло не совсем так, как мы планировали», — признал глава Прогрессивной фракции конгресса Грег Касар. Другой высокопоставленный прогрессивный законодатель на условиях анонимности заявил: «В прошлый раз это было не очень эффективно».

Один из демократов-центристов назвал прошлогодние акции «полностью контрпродуктивными». «Мы вели себя как дети, — сказал он. — Должны вести себя как взрослые, потому что республиканцы этого не делают».

Материалы по теме:
«Появление семейных кланов неизбежно» Дети Дональда Трампа помогают ему править страной. Кто из них станет новым президентом США?
«Появление семейных кланов неизбежно»Дети Дональда Трампа помогают ему править страной. Кто из них станет новым президентом США?
7 декабря 2025
Взрывы, похищение Мадуро и последствия ракетных ударов по Венесуэле: самые яркие кадры внезапной военной операции США
Взрывы, похищение Мадуро и последствия ракетных ударов по Венесуэле:самые яркие кадры внезапной военной операции США
3 января 2026
«Убирайтесь к черту!» США охватили массовые протесты из-за арестов нелегальных мигрантов. Самые яркие кадры из бунтующей Миннесоты
«Убирайтесь к черту!»США охватили массовые протесты из-за арестов нелегальных мигрантов. Самые яркие кадры из бунтующей Миннесоты
30 января 2026
«Для американцев это очень важно» Почему Трамп хочет получить Гренландию и какую роль играет Арктика в стратегии США и России?
«Для американцев это очень важно»Почему Трамп хочет получить Гренландию и какую роль играет Арктика в стратегии США и России?
9 февраля 2026

Однако не все готовы к пассивности. Член Палаты представителей Шри Танедар заявил, что планирует присутствовать и искать способы сопротивления: «Трамп должен знать, что это ненормально». Председатель Женской фракции демократов Тереза Леже Фернандес пообещала, что их группа «позаботится, чтобы мнение о Трампе было понято». А Джаред Хаффман пригрозил покинуть зал в середине речи: «Вопрос лишь в том, какая из его отвратительных реплик меня к этому побудит».

При этом сами законодатели подчеркивают: повторения массовых протестов 2025 года с плакатами, выкриками и досрочным уходом десятков депутатов не ожидается. «Я не думаю, что будет скоординированная акция», — отметил представитель прогрессивного крыла. Ильхан Омар призвала коллег не отвлекать внимание от «важности момента».

В начале марта 2025 года демократ Эл Грин попытался прервать выступление Трампа перед Конгрессом. Политик во время речи главы Белого дома поднялся с места и заявил, что у того нет мандата. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин игнорировал эту просьбу. В итоге он был удален из зала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Раскрыта цель приезда Эпштейна в центр ядерной промышленности России

    Россиян предупредили о срезании кешбэка

    В российском городе пожаловались на трехлетний «геноцид»

    Стало известно о планах Европы ударить по ключевой российской отрасли

    Угрозы генсека НАТО из-за Сувалкского коридора объяснили

    Иностранец попытался изнасиловать россиянку в общежитии Москвы

    Россиянин получил 11 лет колонии из-за 30 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok