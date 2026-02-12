Десятки рейсов задержались в аэропортах Москвы из-за непогоды

Десятки рейсов задержали в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково

Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды — сильного снегопада и ветра. Об этом 12 февраля сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в Шереметьево отбились от расписания три самолета, один из которых и вовсе перенесли на 13 февраля. Еще 21 рейс задерживаются на прилет, хотя в самом аэропорту заверили, что работа идет штатно, а сотрудники оперативно расчищают взлетно-посадочные полосы от снега.

В Домодедово девять самолетов не могут приземлиться, а во Внуково отменены один рейс на прилет и один на вылет, а также задержаны десять отправлений.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Москве ожидаются снегопады, мокрый снег и снег с дождем, а также гололедица на дорогах. Что касается температуры, к вечеру четверга, 12 февраля, она повысится до минус одного-трех градусов.