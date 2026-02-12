Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:59, 12 февраля 2026Путешествия

Десятки рейсов задержались в аэропортах Москвы из-за непогоды

Десятки рейсов задержали в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды — сильного снегопада и ветра. Об этом 12 февраля сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в Шереметьево отбились от расписания три самолета, один из которых и вовсе перенесли на 13 февраля. Еще 21 рейс задерживаются на прилет, хотя в самом аэропорту заверили, что работа идет штатно, а сотрудники оперативно расчищают взлетно-посадочные полосы от снега.

В Домодедово девять самолетов не могут приземлиться, а во Внуково отменены один рейс на прилет и один на вылет, а также задержаны десять отправлений.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Москве ожидаются снегопады, мокрый снег и снег с дождем, а также гололедица на дорогах. Что касается температуры, к вечеру четверга, 12 февраля, она повысится до минус одного-трех градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Катя Лель предупредила об изменении частоты Земли

    На Украине испугались «Орешника»

    Десятки рейсов задержались в аэропортах Москвы из-за непогоды

    Прибыль ушедшего из России автогиганта рекордно рухнула

    Белоусов посетил атакующую последний рубеж ВСУ в Донбассе группировку

    Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

    Школьницу ударило током в ванной от телефона с паурбанком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok