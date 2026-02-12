Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:11, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

Дудь сдал сперму в Америке и обрадовался результатам

Блогер Юрий Дудь сдал сперму в США и узнал о своей высокой фертильности
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Популярный российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сдал сперму в США и обрадовался, узнав о своих высоких показателях фертильности. Видео, в котором он прошел исследование, доступно на YouTube.

Блогер решил сдать образец во время интервью с генетиком Автандилом Чоговадзе, работающим в американском банке спермы. При этом Дудь признался, что сильно волнуется и боится плохих результатов.

Чоговадзе, изучив материал блогера, заверил Дудя, что его показатели фертильности в порядке, и что он мог бы стать донором. «Такое качество образца выше среднего. Сильно выше среднего. У тебя больше 500 миллионов активно подвижных сперматозоидов», — пояснил генетик. В ответ на его слова Дудь обрадовался результатам анализов.

Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что основатель Telegram Павел Дуров пообещал оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые хотят родить от него ребенка. Уточнялось, что такую программу предприниматель запустил совместно с одной из московских клиник.

