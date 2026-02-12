Дудь сдал сперму в Америке и обрадовался результатам

Блогер Юрий Дудь сдал сперму в США и узнал о своей высокой фертильности

Популярный российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сдал сперму в США и обрадовался, узнав о своих высоких показателях фертильности. Видео, в котором он прошел исследование, доступно на YouTube.

Блогер решил сдать образец во время интервью с генетиком Автандилом Чоговадзе, работающим в американском банке спермы. При этом Дудь признался, что сильно волнуется и боится плохих результатов.

Чоговадзе, изучив материал блогера, заверил Дудя, что его показатели фертильности в порядке, и что он мог бы стать донором. «Такое качество образца выше среднего. Сильно выше среднего. У тебя больше 500 миллионов активно подвижных сперматозоидов», — пояснил генетик. В ответ на его слова Дудь обрадовался результатам анализов.

