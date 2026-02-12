Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:37, 12 февраля 2026Силовые структуры

Два россиянина украли больше миллиона рублей у ветерана СВО

В Удмуртии задержали мошенников, обокравших ветерана СВО на 1,3 миллиона рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Республике Удмуртия задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении денег у 44-летнего ветерана боевых действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчины украли 1,3 миллиона рублей у участника специальной военной операции (СВО). Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемых задержали и на время следствия отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что под Белгородом Старооскольский городской суд приговорил бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича к 5,5 года лишения свободы за кражу денег у бойцов специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Раскрыта цель приезда Эпштейна в центр ядерной промышленности России

    Россиян предупредили о срезании кешбэка

    В российском городе пожаловались на трехлетний «геноцид»

    Стало известно о планах Европы ударить по ключевой российской отрасли

    Угрозы генсека НАТО из-за Сувалкского коридора объяснили

    Иностранец попытался изнасиловать россиянку в общежитии Москвы

    Россиянин получил 11 лет колонии из-за 30 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok