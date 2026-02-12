Два россиянина украли больше миллиона рублей у ветерана СВО

В Удмуртии задержали мошенников, обокравших ветерана СВО на 1,3 миллиона рублей

В Республике Удмуртия задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении денег у 44-летнего ветерана боевых действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчины украли 1,3 миллиона рублей у участника специальной военной операции (СВО). Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемых задержали и на время следствия отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что под Белгородом Старооскольский городской суд приговорил бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича к 5,5 года лишения свободы за кражу денег у бойцов специальной военной операции (СВО).