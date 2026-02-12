Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

Четыре человека стали жертвами пожара в Рязанской области. Об этом сообщает сетевое издание «Рязань онлайн».

ЧП произошло в Шиловском районе. По данным Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области, речь идет о супружеской паре и их детях 2019 года рождения.

По факту смерти россиян возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, на месте работают следователи и криминалисты.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на территории нелегального хостела для иностранцев. Жертвами стали четыре человека – граждане Кубы.

