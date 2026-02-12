Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:37, 12 февраля 2026Наука и техника

Экспортный потенциал автоматов Калашникова оценили

«Калашников»: Автоматы калибра 7,62 имеют наибольший экспортный потенциал
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Автоматы Калашникова (АК) калибра 7,62 миллиметра обладают большими экспортными перспективами. Потенциал АК на международном рынке оценил официальный представитель концерна «Калашников», передает ТАСС.

Отмечается, что АК пользуются огромной популярностью у посетителей выставки World Defense Show 2026, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Собеседник агентства отметил, что концерн позволяет потенциальному пользователю выбрать оружие под конкретную задачу. Производитель выпускает укороченные автоматы и модели под различные патроны, включая винтовочные 7,62х51 миллиметр.

«Наибольший экспортный потенциал сейчас имеют автоматы под патрон 7,62х39 миллиметров, потому что он наиболее распространен вообще во всем мире, и также автоматы под патрон 5,56 миллиметров НАТО, который в данном случае стоит на вооружении у ВС Саудовской Аравии», — сказал представитель концерна.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

Ранее в феврале генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что российские автоматы линейки АК-15 успешно применяются в странах с жарким и влажным климатом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Подмосковье под весом снега обрушилась крыша дома

    Женщина провела месяц в лагере для похудения и описала его фразой «психологическая битва»

    ЦБ дал совет попавшим в долговую яму россиянам

    В сети восхитились внешностью 65-летнего Сергея Пенкина на новых фото

    В Fesco отреагировали на задержание бывших топ-менеджеров компании

    Москвичей предупредили о новой волне морозов

    ЦСКА купил футболиста у «Краснодара»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok