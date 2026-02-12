Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

21:26, 12 февраля 2026Мир

Франции объявили войну

Глава военного штаба Нигера Амаду Ибро заявил о вступлении в войну с Францией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Чиани Амаду Ибро заявил о вступлении страны в войну с Францией. Об этом сообщает Jeune Afrique.

«Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», — заявил он. По его словам, целью ранее утвержденного указа правительства о мобилизации была подготовка к войне с Францией.

Ранее власти Нигера прекратили выдачу виз и запретили въезд гражданам США. По словам собеседника издания Agence nigérienne de presse, этот запрет для американцев действует «полностью и навсегда», основан на принципе взаимности и «отражает эволюцию дипломатической политики» Нигера.

