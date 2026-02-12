Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:39, 12 февраля 2026Культура

Гуф дал милостыню перед судебным заседанием

Shot: Рэпер Гуф подал милостыню пожилой женщине перед заседанием суда
Ольга Коровина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, дал милостыню перед заседанием суда по делу о грабеже. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Направляясь в здание Наро-Фоминского суда Московской области, артист подал 500 рублей пожилой женщине, сидевшей у входа. Затем рэпер быстро прошел внутрь. Отмечается, что 12 февраля должны были состояться прения сторон, однако заседание перенесли на 18 февраля.

По версии обвинения, 23 октября 2024 года в помещении банно-оздоровительного комплекса в Наро-Фоминске произошел конфликт с участием Гуфа и его приятеля Саруханяна, которые похитили у потерпевшего мобильный телефон. Саруханян скручивал ему руки, а Долматов угрожал, а затем дважды ударил оппонента в лицо.

Потерпевшим является брат администратора бани — бывший сотрудник правоохранительных органов. Конфликт разгорелся после того, как администрация попыталась включить в счет штраф за курение. Когда Гуф и его друг отказались платить, администратор вызвала своего знакомого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Раскрыта цель приезда Эпштейна в центр ядерной промышленности России

    Россиян предупредили о срезании кешбэка

    В российском городе пожаловались на трехлетний «геноцид»

    Стало известно о планах Европы ударить по ключевой российской отрасли

    Угрозы генсека НАТО из-за Сувалкского коридора объяснили

    Иностранец попытался изнасиловать россиянку в общежитии Москвы

    Россиянин получил 11 лет колонии из-за 30 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok