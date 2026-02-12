Гуф дал милостыню перед судебным заседанием

Shot: Рэпер Гуф подал милостыню пожилой женщине перед заседанием суда

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, дал милостыню перед заседанием суда по делу о грабеже. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Направляясь в здание Наро-Фоминского суда Московской области, артист подал 500 рублей пожилой женщине, сидевшей у входа. Затем рэпер быстро прошел внутрь. Отмечается, что 12 февраля должны были состояться прения сторон, однако заседание перенесли на 18 февраля.

По версии обвинения, 23 октября 2024 года в помещении банно-оздоровительного комплекса в Наро-Фоминске произошел конфликт с участием Гуфа и его приятеля Саруханяна, которые похитили у потерпевшего мобильный телефон. Саруханян скручивал ему руки, а Долматов угрожал, а затем дважды ударил оппонента в лицо.

Потерпевшим является брат администратора бани — бывший сотрудник правоохранительных органов. Конфликт разгорелся после того, как администрация попыталась включить в счет штраф за курение. Когда Гуф и его друг отказались платить, администратор вызвала своего знакомого.