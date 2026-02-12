Хейли Бибер в прозрачном платье появилась на публике

Американская модель Хейли Бибер в откровенном наряде появилась на публике. Материал приводит Daily Mail.

29-летняя жена канадского певца Джастина Бибера посетила премьеру фильма «Грозовой перевал» в Сиднее, Австралия. Она поддержала оформленное в готическом стиле мероприятие, выбрав для него кружевное черное макси-платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивало обнаженное тело.

В то же время манекенщица распустила волосы, завив концы вверх, и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее в феврале Хейли Бибер в откровенном виде покаталась на лыжах для рекламы собственного бренда косметики Rhode.