Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:35, 4 февраля 2026Ценности

Хейли Бибер без штанов покаталась на лыжах для рекламы

Модель Хейли Бибер в откровенном виде покаталась на лыжах для рекламы Rhode
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @haileybieber / @rhode

Американская модель Хейли Бибер в откровенном виде покаталась на лыжах для рекламы собственного бренда косметики Rhode. Публикация появилась на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя жена канадского певца Джастина Бибера предстала на одном из фото без штанов на заснеженной горе. Она позировала в короткой плюшевой куртке белого цвета, трусах в тон и лыжных ботинках.

В свою очередь, в подписи к посту манекенщица представила веганскую маску для губ, придающую объем. Она отметила, что новый продукт будет доступен к покупке 9 февраля.

Ранее в феврале Джастин Бибер в откровенном образе вышел на сцену ежегодной музыкальной премии «Грэмми» и показал новое тату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Почетный президент Международной федерации хоккея раскритиковал отстранение сборной России

    Песков объяснил уход спецпредставителя Путина

    Стало известно о визите советника Макрона в Москву

    На Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink в ВСУ

    Рубио высказался о завершении конфликта на Украине

    Россиянин пропал без вести в заброшенных каменоломнях под Москвой

    Медведев отреагировал на истечение ДСНВ картинкой и фразой из «Игры престолов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok