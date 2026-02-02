Реклама

Джастин Бибер вышел на сцену «Грэмми» в трусах

Певец Джастин Бибер вышел на сцену премии «Грэмми» в откровенном образе
Карина Черных
Фото: Chris Pizzello / AP

Канадский певец Джастин Бибер в откровенном образе вышел на сцену ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что артист выступил на данной церемонии впервые за четыре года. Он исполнил песню Yukon, представ перед камерами в атласных трусах-боксерах и носках.

В свою очередь, пользователи соцсети X (бывший Twitter) обратили внимание на новую татуировку на спине звезды. Юзеры предположили, что он набил портрет своей супруги — модели Хейли Бибер, которая также присутствовала на премии.

В сентябре Джастин Бибер показал фото интимного момента с женой.

