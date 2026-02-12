Катя Лель высказалась о статусе заслуженной артистки

Певица Катя Лель поблагодарила за присвоение ей статуса заслуженной артистки

Певица Катя Лель, известная своими хитами «Муси-пуси» и «Мой мармеладный», высказалась об изменениях в ее жизни и карьере в связи с присвоением ей статуса заслуженной артистки России. Ее слова передает Starhit.

Лель стала заслуженной артисткой в прошлом году, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«Очень благодарна, ведь я ждала этого много лет. Узнала новость перед своим большим юбилейным концертом. Конечно, было безумно приятно. Теперь больше ответственности, потому что на тебя смотрят как на заслуженную», — высказалась Катя.

Ранее заслуженная артистка России Катя Лель предсказала формирование божественных союзов в 2026 году. Исполнительница хита «Мой мармеладный» уточнила, что 2025 год энергетически отличался от наступившего 2026-го.