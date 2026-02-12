Bloomberg: Китай осудил Тайвань за поздравление Такаичи с победой на выборах

Китай резко осудил Тайвань за «льстивое» поздравление премьер-министра Японии Санаэ Такаичи с победой на выборах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Покорное и подобострастное отношение Тайваня заслуживает презрения», — заявил пресс-секретарь правительственного ведомства в Пекине, занимающегося вопросами острова, Чжу Фэнлянь.

По его словам, администрация президента Тайваня Лая Циндэ «игнорирует чудовищные преступления, совершенные Японией во время колонизации Тайваня». Он также отметил, что Тайвань использует эту возможность для распространения прояпонских заблуждений.

Ранее стало известно, что на фоне чисток в военном руководстве, председатель КНР Си Цзиньпин сделал ставку на новую тактику по воссоединению с Тайванем. Она заключается не в планах по проведению военной операции, а сводится к принципу «без единого выстрела».