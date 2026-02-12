Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:26, 12 февраля 2026Авто

Lada уступила китайскому бренду по выручке в России

«Автостат»: Haval опередил Lada по объему выручки в 2025 году
Марина Аверкина

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Больше всего в 2025 году россияне потратились на автомобили Haval. Китайскому бренду удалось опередить прошлогоднего лидера по выручке — отечественную марку Lada, пишет «Автостат».

В прошлом году покупатели в России израсходовали на приобретение новых легковых автомобилей 4,38 миллиарда рублей. Аналитики подчеркнули, что более 40 процентов от общей выручки пришлось на пять брендов.

Доля Haval составила 11 процентов от общей финансовой емкости рынка. Lada расположилась на второй позиции с показателем 10,9 процента. Доля остальных брендов в структуре расходов составила менее 10 процентов. В первую пятерку также вошли три китайские компании — Geely (8,5 процента), Chery (6,6) и Changan (4,6).

Ранее стало известно, что объем чистой прибыли Mercedes-Benz рухнул практически в два раза по сравнению с 2024 годом.

