Лисовец назвал новый модный тренд миксом комфорта и сексуальности

Стилист Владислав Лисовец заявил о моде на одежду в стиле сафари

Российский стилист Владислав Лисовец назвал новый модный тренд. Материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, популярной стала одежда в стиле сафари, который претерпел видоизменения. Так, специалист посоветовал составлять образы из маек, жилеток, расстегнутых льняных рубашек и брюк и шортов с накладными карманами.

Кроме того, он призвал использовать поясные сумки, ремни, шейные платки и большое количество украшений на шею. «Это микс комфорта и сексуальности», — заявил Лисовец.

Ранее в феврале Владислав Лисовец заявил о возвращении в моду стиля принцесс.