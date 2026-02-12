Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:21, 12 февраля 2026Ценности

Лисовец назвал новый модный тренд миксом комфорта и сексуальности

Стилист Владислав Лисовец заявил о моде на одежду в стиле сафари
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский стилист Владислав Лисовец назвал новый модный тренд. Материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, популярной стала одежда в стиле сафари, который претерпел видоизменения. Так, специалист посоветовал составлять образы из маек, жилеток, расстегнутых льняных рубашек и брюк и шортов с накладными карманами.

Кроме того, он призвал использовать поясные сумки, ремни, шейные платки и большое количество украшений на шею. «Это микс комфорта и сексуальности», — заявил Лисовец.

Ранее в феврале Владислав Лисовец заявил о возвращении в моду стиля принцесс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Россиян призвали не увлекаться блинами

    Российская школьница сбежала с застолья и пропала

    Зеленский отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста из-за шлема

    Дмитриев не смог устоять перед шуткой о европейском лидере

    В Госдуме высказались о сбывающихся предсказаниях Жириновского

    Убийца матери и брата вышел на свободу и изрезал ножом соседа

    Лисовец назвал новый модный тренд миксом комфорта и сексуальности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok