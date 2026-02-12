Макрон заявил о конце эпохи дешевой российской энергии для Европы в 2022 году

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об окончании эпохи дешевой российской энергии для Европы. Трансляцию выступления политика на саммите европейской промышленности вел Елисейский дворец.

«Дешевая российская энергетика закончилась в 2022 году. И обратного пути нет. И это первый момент, который следует принять во внимание», — подчеркнул глава государства.

По словам Макрона, Европа ожидала, что Китай будет оставаться основным экспортным рынком, однако и это подошло к концу. По его словам, 2025 год стал первым, во время которого Германия стала главным рынком экспорта для еврозоны, в то время как с КНР был зафиксирован торговый дефицит.

США же, добавил политик, вводят пошлины против европейских стран и используют механизм принуждения.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о причинах дороговизны энергии в европейских странах. По ее словам, все дело в сохраняющейся зависимости от ископаемого топлива.