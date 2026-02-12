Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:44, 12 февраля 2026Экономика

Макрон заявил об окончании эпохи дешевой российской энергии для Европы

Макрон заявил о конце эпохи дешевой российской энергии для Европы в 2022 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об окончании эпохи дешевой российской энергии для Европы. Трансляцию выступления политика на саммите европейской промышленности вел Елисейский дворец.

«Дешевая российская энергетика закончилась в 2022 году. И обратного пути нет. И это первый момент, который следует принять во внимание», — подчеркнул глава государства.

По словам Макрона, Европа ожидала, что Китай будет оставаться основным экспортным рынком, однако и это подошло к концу. По его словам, 2025 год стал первым, во время которого Германия стала главным рынком экспорта для еврозоны, в то время как с КНР был зафиксирован торговый дефицит.

США же, добавил политик, вводят пошлины против европейских стран и используют механизм принуждения.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о причинах дороговизны энергии в европейских странах. По ее словам, все дело в сохраняющейся зависимости от ископаемого топлива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России могут частично погасить ипотеку семьям с четырьмя детьми. Какие еще поручения в демографической политике дал Путин?

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В Индии рассказали о расколе из-за России

    Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады

    Премьер Британии резко отреагировал на слова совладельца «Манчестер Юнайтед» о мигрантах

    Школьного учителя заметили голым на улице

    Названы преимущества «Голиафа» и «Каракурта»

    В НАТО предупредили о «сокрушительной реакции» в случае нападения на Литву

    Макрон заявил об окончании эпохи дешевой российской энергии для Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok