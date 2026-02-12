Песков назвал россиянам альтернативу зарубежным мессенджерам

Песков назвал MAX доступной альтернативой зарубежным мессенджерам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал MAX альтернативой зарубежным мессенджерам. Его слова передает ТАСС.

«Max — это доступная альтернатива [иностранным сервисам], развивающийся мессенджер, национальный мессенджер», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что MAX вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов мира. Как рассказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, пользователями мессенджера стали 89 миллионов человек.

Перед этим сообщалось, что в MAX добавили функцию записи к врачу. Кроме того, в сервисе появился быстрый доступ к документам с портала «Госуслуги».