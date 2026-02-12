Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:42, 12 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили о новой волне морозов

Гидрометцентр: 16 февраля на Москву обрушится новая волна морозов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В понедельник, 16 февраля, оттепель в Москве закончится и на город обрушится новая волна морозов, предупредили жителей столицы в Гидрометцентре России, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 15 февраля, сохранится теплая погода с умеренными осадками. Воздух днем прогреется до минус 1 градуса Цельсия. Похолодание начнется вечером — температура упадет до минус 8 градусов в Москве и до минус 10 градусов по области. «Ветер западный и северо-западный, 6-11 метров в секунду, сильная гололедица», — подчеркнули синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра, в ночь на понедельник столбики термометров покажут до минус 15 градусов, а днем не поднимутся выше отметки в минус 8 градусов Цельсия.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что конец февраля в центральных регионах России будет мягким. Вскоре воздушные массы начнут перемещаться на восток, благодаря чему, как полагает синоптик, температура в средних широтах не только вернется к климатической норме, но и обгонит ее, обновив некоторые показатели 30-летней давности.

