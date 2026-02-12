Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:03, 12 февраля 2026Из жизни

Мужчина потратил тысячи долларов на чужую слюну и влез в долги

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom  

Американец с необычным фетишем признался, что ежемесячно тратит около 150 фунтов стерлингов (около 15,7 тысячи рублей) на покупку чужой слюны в интернете. Об этом сообщает Mirror.

В интервью для YouTube-канала Other People's Lives мужчина объяснил, что его увлечение порнографией в подростковом возрасте привело к «другим интересам», включая фантазии о проглатывании и интересу к мужской слюне. Чтобы финансировать свою новую привычку, мужчина брал банковские займы и влез в долги. «Иногда я просто из скуки покупал у нескольких человек одновременно, а не отказывал кому-то», — пояснил он.

Сейчас мужчина активно пытается справиться с зависимостью. Он обращался в несколько клиник, но отмечает, что специализированной помощи для таких случаев, как у него, в его регионе практически нет. Также он с трудом выплачивает кредиты, которые взял ради фетиша.

Ранее сообщалось о порномодели, которая стала продавать воду после принятия ванны. Она начала разливать ее по бутылкам и отправлять желающим.

