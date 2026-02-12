Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

03:00, 12 февраля 2026

Мужчины не стало спустя неделю после свадьбы в больнице

В США мужчина женился на любимой в больничной палате и умер спустя неделю
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: TY Lim / Shutterstock / Fotodom

Жителя американского штата Калифорния Майкла Кэтлетта не стало из-за смертельной болезни спустя неделю после свадьбы. Его историей делится People.

23 октября 58-летний Майкл женился на своей любимой — 49-летней Рогине — в больничной палате. На их свадьбе был фотограф и ведущий. Кроме того, к ним в больницу приехали родственники и друзья. Возлюбленные обменялись клятвами. Спустя неделю, 30 октября, Рогина узнала о смерти мужа.

Пара познакомилась в 2021 году на концерте. Через три дня они сходили на первое свидание и с тех пор стали неразлучны. Все изменилось в марте 2023 года, когда у мужчины диагностировали рак простаты с метастазами в костях и печени. Несмотря на интенсивное лечение, болезнь продолжала прогрессировать.

В августе 2025 года Майкл сделал Рогине предложение. Тогда врачи прогнозировали, что ему осталась всего пара месяцев. Пара решила, что должна успеть сыграть свадьбу до его смерти. «Это показало, что я была для него всем, его последней любовью… — призналась Рогина. — Я чувствовала себя такой особенной и просто хотела его защитить».

Ранее сообщалось, что в Таиланде строительный кран упал на поезд, в котором ехали молодожены, сыгравшие свадьбу за день до этого. Они направлялись в родную провинцию женщины, чтобы навестить ее родных в статусе супругов.

    

