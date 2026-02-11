Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:53, 11 февраля 2026Бывший СССР

На Украине начали набор в «языковые патрули»

РИА Новости: В Харькове начали набирать в «языковые патрули»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В местных пабликах Харькова стали появляться объявления, в которых говорится о наборе инспекторов в так называемые «языковые патрули». Об этом журналистам РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По данным источника, в обязанности таких инспекторов будет входить контроль за соблюдением «мовного» (языкового — прим. «Ленты.ру») законодательства. Кроме того, патрули намерены проверять организации и предприятия на предмет ведения документации на украинском языке. Нарушители будут фиксироваться, на них будут составлять административные протоколы, уточняет собеседник агентства.

Сами харьковчане оказались не рады появившейся новости, раскритиковав инициативу словами «Харьков будет говорить по-харьковски».

Ранее британское издание Spectator писало, что попытки Украины отменить русскую культуру являются варварством. «Это не только неверно и отвратительно, но и глубоко раскалывает общество. Это яд в корне будущего Украины, поскольку, по официальной статистике украинского правительства, более половины украинских школьников говорят дома по-русски», — пишет автор статьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России объяснили необходимость введения платного въезда в города

    Американской горнолыжнице Вонн сделали третью операцию после падения

    На Украине начали набор в «языковые патрули»

    В России предложили ввести разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей

    В Финляндии выступили с необычным предложением по активам России

    Дмитриев назвал неизбежной отставку европейского лидера

    Путин предложил частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok