На Украине начали набор в «языковые патрули»

РИА Новости: В Харькове начали набирать в «языковые патрули»

В местных пабликах Харькова стали появляться объявления, в которых говорится о наборе инспекторов в так называемые «языковые патрули». Об этом журналистам РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По данным источника, в обязанности таких инспекторов будет входить контроль за соблюдением «мовного» (языкового — прим. «Ленты.ру») законодательства. Кроме того, патрули намерены проверять организации и предприятия на предмет ведения документации на украинском языке. Нарушители будут фиксироваться, на них будут составлять административные протоколы, уточняет собеседник агентства.

Сами харьковчане оказались не рады появившейся новости, раскритиковав инициативу словами «Харьков будет говорить по-харьковски».

Ранее британское издание Spectator писало, что попытки Украины отменить русскую культуру являются варварством. «Это не только неверно и отвратительно, но и глубоко раскалывает общество. Это яд в корне будущего Украины, поскольку, по официальной статистике украинского правительства, более половины украинских школьников говорят дома по-русски», — пишет автор статьи.