На Украине раскрыли возможного кандидата на пост президента

«Страна.ua»: Буданов может стать кандидатом на пост президента Украины

Руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может стать кандидатом на пост президента на следующих выборах. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

По информации издания, существует две версии, как Буданов может пойти на выборы. По одной из них действующий украинский президент видит главу ОП своим преемником. Отмечается, что в таком случае выборы могут состояться до завершения конфликта на Украине.

«По другой версии — Буданов идет по своей программе и готовится к предвыборной борьбе вне зависимости от мнения по этому поводу Зеленского», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Зеленский может объявить 24 февраля о проведении выборов на Украине. Однако позднее президент Украины опроверг появившуюся в СМИ информацию.