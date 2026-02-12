Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:58, 12 февраля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли возможного кандидата на пост президента

«Страна.ua»: Буданов может стать кандидатом на пост президента Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может стать кандидатом на пост президента на следующих выборах. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

По информации издания, существует две версии, как Буданов может пойти на выборы. По одной из них действующий украинский президент видит главу ОП своим преемником. Отмечается, что в таком случае выборы могут состояться до завершения конфликта на Украине.

«По другой версии — Буданов идет по своей программе и готовится к предвыборной борьбе вне зависимости от мнения по этому поводу Зеленского», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Зеленский может объявить 24 февраля о проведении выборов на Украине. Однако позднее президент Украины опроверг появившуюся в СМИ информацию.

