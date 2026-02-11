Зеленский высказался об идее объявить выборы президента Украины. Он поставил «очень простое» условие для проведения голосования

Зеленский заявил, что выборы на Украине возможны лишь при прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах анонсировать проведение в стране выборов главы государства.

«Первый раз слышу», — сказал политик. Он отметил, что проводить голосование можно лишь в условиях прекращения огня. «Очень просто. Добейтесь прекращения огня — будут выборы. То есть это вопрос безопасности», — указал глава государства.

О планах Зеленского объявить проведение в стране президентских выборов 11 февраля узнала британская газета The Financial Times. Украинские и западные чиновники рассказали изданию, что с соответствующим обращением он может выступить в годовщину начала специальной военной операции — 24 февраля.

Зеленский отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры

Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры, заявив, что не может этого сделать. «Мы готовы поддержать предложения США встречаться на любых территориях Америки, Европы, в нейтральной стране — любых государств, кроме РФ и Белоруссии», — подчеркнул украинский лидер. Он пояснил, что Минск является союзником России, поэтому там переговоров тоже не может быть.

Вместо этого он посоветовал дождаться очередного раунда трехсторонних переговоров, который может пройти уже на следующей неделе в США. По сведениям Bloomberg, новый раунд переговоров запланирован на вторник или среду (17 или 18 февраля — прим. «Ленты.ру»), однако пока неясно, согласится ли Россия на переговоры в США.

30 января Зеленский, выступая перед журналистами, также отверг предложение Москвы прибыть в российскую столицу для переговоров. «Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с [президентом России Владимиром] Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает», — заявил политик.

Оценены шансы Зеленского на переизбрание

На сегодняшний день вероятными кандидатами по пост президента Украины можно считать Зеленского, экс-главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин. При этом, уточнил он, главным соперником на победу является Залужный.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что Зеленский не сможет переизбраться.

Даже если выборы будут под ракетами, бомбами и с полностью отключенной электроэнергией. Даже если [голосовать] в "Дие" (украинский аналог «Госуслуг» — прим. «Ленты.ру»). Даже если позволят голосовать людям, которые вошли в кому в 2021-м, а сейчас только выйдут — вы никогда не переизберетесь. Вас, господин Зеленский, ненавидят все Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады

Парламентарий подчеркнул, что ненависть к президенту испытывают все, включая его коллег по студии «Квартал 95», друзей детства и работников его собственного офиса. Он также отметил, что украинцы мечтают о том, чтобы Зеленский никогда больше не оказался ни на одной должности.