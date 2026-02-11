Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

23:44, 11 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский высказался об идее объявить выборы президента Украины. Он поставил «очень простое» условие для проведения голосования

Зеленский заявил, что выборы на Украине возможны лишь при прекращении огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах анонсировать проведение в стране выборов главы государства.

«Первый раз слышу», — сказал политик. Он отметил, что проводить голосование можно лишь в условиях прекращения огня. «Очень просто. Добейтесь прекращения огня — будут выборы. То есть это вопрос безопасности», — указал глава государства.

О планах Зеленского объявить проведение в стране президентских выборов 11 февраля узнала британская газета The Financial Times. Украинские и западные чиновники рассказали изданию, что с соответствующим обращением он может выступить в годовщину начала специальной военной операции — 24 февраля.

Зеленский отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры

Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры, заявив, что не может этого сделать. «Мы готовы поддержать предложения США встречаться на любых территориях Америки, Европы, в нейтральной стране — любых государств, кроме РФ и Белоруссии», — подчеркнул украинский лидер. Он пояснил, что Минск является союзником России, поэтому там переговоров тоже не может быть.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что Зеленский не сможет переизбраться.

Даже если выборы будут под ракетами, бомбами и с полностью отключенной электроэнергией. Даже если [голосовать] в "Дие" (украинский аналог «Госуслуг» — прим. «Ленты.ру»). Даже если позволят голосовать людям, которые вошли в кому в 2021-м, а сейчас только выйдут — вы никогда не переизберетесь. Вас, господин Зеленский, ненавидят все

Алексей Гончаренкодепутат Верховной Рады

Парламентарий подчеркнул, что ненависть к президенту испытывают все, включая его коллег по студии «Квартал 95», друзей детства и работников его собственного офиса. Он также отметил, что украинцы мечтают о том, чтобы Зеленский никогда больше не оказался ни на одной должности.

