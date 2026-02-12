Наряды Бальдони и Лайвли на суде о домогательствах всколыхнули общественность

Джастин Бальдони и Блейк Лайвли в парных нарядах прибыли в суд о домогательствах

Американские актеры Джастин Бальдони и Блейк Лайвли прибыли в суд по делу о сексуальных домогательствах и всколыхнули общественность. Об этом сообщает Page Six.

В Нью-Йорке началось слушание по обвинению Бальдони в харрасменте. В жалобе Лайвли заявила, что он и генеральный директор его продюсерской компании Wayfarer Джейми Хит вели себя «неподобающим образом» с ней и другими актерами во время съемок фильма «Все закончится на нас». Сам мужчина вину отрицает и даже подал встречный иск к партнерше, которая якобы критиковала его внешность во время работы.

Фото: Mega / GC Images / Getty Images

Однако особенное внимание публики привлекло не само слушание, а появление оппонентов у здания суда. Знаменитости вышли в свет в нарядах одинаковых цветов, что сразу завирусилось в соцсетях. «Почему они пришли в парных нарядах?», «Интересно, это всего лишь совпадение или привлечение внимания?», «Мне смешно», — писали многочисленные юзеры.

Известно, что Лайвли и Бальдони, которые отстаивали свои позиции в разных залах суда, так и не пришли к соглашению. Следующее заседание назначено на май.

В декабре 2024 года Бальдони лишили премии за защиту прав женщин после обвинений в домогательствах.

