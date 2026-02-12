Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
13:25, 12 февраля 2026Наука и техника

Найден способ остановить запуск болезни Альцгеймера

STM: Препарат леветирацетам предотвращает образование токсичных бляшек в мозге
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Goksi / Shutterstock / Fotodom

Американские ученые обнаружили, что прием распространенного противосудорожного препарата леветирацетам способен предотвращать образование токсичных белковых бляшек в мозге — ключевого признака болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

Команда из Северо-Западного университета выяснила, что наиболее опасная форма амилоида — белок амилоид-бета 42 — начинает накапливаться внутри синаптических пузырьков нейронов, которые участвуют в передаче сигналов между клетками. Леветирацетам, одобренный FDA более 20 лет назад для лечения эпилепсии, вмешивается в этот процесс: он замедляет «переработку» белков в нейроне и тем самым предотвращает запуск механизма образования токсичных фрагментов.

Исследователи проверили эффект препарата на животных моделях, культивируемых человеческих нейронах и тканях мозга людей с синдромом Дауна — группы с крайне высоким риском раннего развития болезни Альцгеймера. Во всех случаях препарат снижал образование амилоида-бета 42. Анализ клинических данных также показал, что у пациентов с болезнью Альцгеймера, принимавших леветирацетам, когнитивное ухудшение прогрессировало медленнее.

Авторы подчеркивают, что препарат потенциально может быть эффективен только на самых ранних стадиях — задолго до появления симптомов. После развития деменции изменения в мозге становятся во многом необратимыми.

Ранее ученые нашли новый способ замедлить потерю памяти при болезни Альцгеймера.

