Назван ответственный за многомиллионный ущерб Туапсе и инфраструктуре в Черном море

Следователи заочно обвинили украинского командира Щепцова в 5 терактах

Следственный комитет (СК) России заочно обвинил командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Щепцова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в совершении пяти террористических актов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Щепцов объявлен в розыск.

По версии следствия, Щепцов отдавал приказы об атаках с применением безэкипажных катеров в 2024–2025 годах. Целями стали объекты гражданской морской инфраструктуры в акватории Черного моря, а также частные домовладения на побережье Туапсе. Сумма ущерба превысила 38 миллионов рублей.

