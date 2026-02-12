Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:39, 12 февраля 2026Силовые структуры

Назван ответственный за многомиллионный ущерб Туапсе и инфраструктуре в Черном море

Следователи заочно обвинили украинского командира Щепцова в 5 терактах
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России заочно обвинил командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Щепцова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в совершении пяти террористических актов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Щепцов объявлен в розыск.

По версии следствия, Щепцов отдавал приказы об атаках с применением безэкипажных катеров в 2024–2025 годах. Целями стали объекты гражданской морской инфраструктуры в акватории Черного моря, а также частные домовладения на побережье Туапсе. Сумма ущерба превысила 38 миллионов рублей.

Ранее Россия объявила в международный розыск звезду из «9 роты».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила в международный розыск звезду из «9 роты»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В МЧС подтвердили атаку беспилотников в арктическом регионе России

    Решетников нашел объяснение всплеску инфляции

    В МИД России объяснили слова Макрона о звонке Путину

    Поддержка движения «Артподготовка» стоила россиянину свободы

    Назван ответственный за многомиллионный ущерб Туапсе и инфраструктуре в Черном море

    В России призвали не запрещать аренду ипотечных квартир

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в международный розыск за терроризм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok