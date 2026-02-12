Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
18:56, 12 февраля 2026Наука и техника

Назван простой способ улучшить показатели давления и сахара без диет

ATVB: Долгий ночной перерыв без еды снижает давление и уровень сахара в крови
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Summer loveee / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Северо-Западного университета обнаружили: чтобы улучшить показатели работы сердца и обмен веществ, необязательно менять рацион или считать калории. Достаточно согласовать прием пищи с естественными ритмами сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (ATVB).

В эксперименте участвовали 39 человек в возрасте от 36 до 75 лет с избыточным весом или ожирением. Одна группа соблюдала привычный режим (11–13 часов ночного голодания), другая — удлинила его до 13–16 часов и перестала есть минимум за три часа до сна. При этом общее количество калорий не менялось. Уже через 7,5 недели у участников из второй группы улучшились показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений во время сна: давление снижалось ночью на 3,5 процента, а пульс — на 5 процентов, что считается благоприятным признаком для сердца.

Кроме того, у них улучшились показатели уровня сахара в крови в дневное время. Поджелудочная железа эффективнее реагировала на глюкозу, что указывает на более стабильную работу инсулина. По словам авторов, важен не только состав пищи, но и время ее приема — организм лучше справляется с нагрузкой, когда питание согласовано с биологическими ритмами.

Исследователи отмечают, что такой подход может стать доступной и нефармакологической стратегией для людей среднего и старшего возраста с повышенным риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В дальнейшем ученые планируют проверить метод в более крупных клинических исследованиях.

Ранее ученые выяснили, что качество растительных продуктов влияет на риск появления проблем с сердцем.

