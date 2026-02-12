Названа неожиданная причина ночных кошмаров

Сомнолог Корабельникова: Кошмары помогают пережить стрессовую ситуацию

Страшные сны помогают мозгу проще пережить стрессовую ситуацию, рассказала врач-невролог, психотерапевт, сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Елена Корабельникова. Неожиданную причину ночных кошмаров она назвала в беседе с KP.RU.

По словам профессора, ночные кошмары — это реакция организма на сильные переживания, стресс или переутомление, когда эмоциональное возбуждение не подавляется в процессе сна. Другими частыми триггерами страшных снов она также назвала переедание перед сном, шум, свет, нарушения гигиены сна, а также смену обстановки. Помимо этого, Корабельникова отметила, что с помощью страшных снов мозг адаптируется к стрессовым ситуациям, поэтому после ужасов во сне люди часто просыпаются отдохнувшими.

Специалист подчеркнула, что все время от времени видят плохие сны, но если они регулярно повторяются и мешают нормальному сну, это может сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем. Чтобы уменьшить частоту ночных кошмаров, сомнолог порекомендовала работать над уменьшением стресса в повседневной жизни, соблюдать правила здорового сна и при необходимости обращаться за помощью к специалистам.

