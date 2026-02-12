Названа предварительная причина возгорания Mercedes в Москве

ТАСС: Причиной возгорания Mercedes в Москве могло стать короткое замыкание

Короткое замыкание могло стать причиной возгорания Mercedes на Рябиновой улице в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Об отсутствии криминальной составляющей агентству также сообщили в правоохранительных органах. Там уточнили, что пожар произошел на парковке в районе дома 4 на Рябиновой улице. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

В свою очередь, в столичном МЧС отчитались, что пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

О происшествии на Рябиновой улице стало известно утром 12 февраля. По словам очевидцев, сначала Mercedes загорелся, а затем взорвался. Салон в момент инцидента был пуст.

Ранее взрыв произошел в автомобиле на подземной парковке в московском районе Медведково. Огонь потушила система внутреннего пожаротушения. Владельца транспортного средства внутри не было.