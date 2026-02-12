Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 12 февраля 2026Россия

Названа предварительная причина возгорания Mercedes в Москве

ТАСС: Причиной возгорания Mercedes в Москве могло стать короткое замыкание
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Короткое замыкание могло стать причиной возгорания Mercedes на Рябиновой улице в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Об отсутствии криминальной составляющей агентству также сообщили в правоохранительных органах. Там уточнили, что пожар произошел на парковке в районе дома 4 на Рябиновой улице. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

В свою очередь, в столичном МЧС отчитались, что пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

О происшествии на Рябиновой улице стало известно утром 12 февраля. По словам очевидцев, сначала Mercedes загорелся, а затем взорвался. Салон в момент инцидента был пуст.

Ранее взрыв произошел в автомобиле на подземной парковке в московском районе Медведково. Огонь потушила система внутреннего пожаротушения. Владельца транспортного средства внутри не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила в международный розыск звезду из «9 роты»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Решетников нашел объяснение всплеску инфляции

    В МИД России объяснили слова Макрона о звонке Путину

    Поддержка движения «Артподготовка» стоила россиянину свободы

    Назван ответственный за многомиллионный ущерб Туапсе и инфраструктуре в Черном море

    В России призвали не запрещать аренду ипотечных квартир

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в международный розыск за терроризм

    Москвичка подала заявление на терроризирующего ее бывшего мужа-сталкера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok