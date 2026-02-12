Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:35, 12 февраля 2026Силовые структуры

Обессилевшая косуля у российской школы попала на видео

Полицейские из Красноярского края спасли дикую косулю, которая прибилась к школе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Спасение обессилевшей косули в Красноярском крае попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как полицейский вместе с сотрудником специализированной службы несет дикое животное на руках и грузит в машину.

По данным Волк, косулю заметили около школьного забора. Прохожий отбил ее от собак, а затем позвонил в полицию и специализированную службу. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы из полицейского отдела «Шарыповский». Животное отвезли к ветеринару. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сотрудники полиции спасли раненую сову на загородной трассе в Приангарье.

