Обессилевшая косуля у российской школы попала на видео

Полицейские из Красноярского края спасли дикую косулю, которая прибилась к школе

Спасение обессилевшей косули в Красноярском крае попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как полицейский вместе с сотрудником специализированной службы несет дикое животное на руках и грузит в машину.

По данным Волк, косулю заметили около школьного забора. Прохожий отбил ее от собак, а затем позвонил в полицию и специализированную службу. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы из полицейского отдела «Шарыповский». Животное отвезли к ветеринару. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

