Открестившемуся от 9 Мая российскому блогеру объяснили причину изъятия Porsche

Курский суд признал законным изъятие полицией машины Porsche у блогера Сошникова

Курский областной суд признал законным действия сотрудников полиции, которые изъяли у местного жителя Алексея Сошникова автомобиль Porsche Cayenne Coupe GTS стоимостью 24,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подавший жалобу на полицейских Сошников является известным блогером и стоматологом в Курске, отмечает издание Kursk City. В соцсетях он заявил, что не гордится 9 Мая и не отмечает этот праздник, после чего подписчики стали от него отписываться. Тогда он записал второе видео с извинениями, заявив, что «эти люди еще пытаются меня учить жизни, меня — взрослого успешного состоятельного человека на Porsche Cayenne».

После публичных высказываний блогера стали проверять в региональном МВД, а 14 мая 2025 года у него изъяли автомобиль 2024 года выпуска. Сотрудники ДПС остановили Сошникова и отправили машину на спецстоянку без объяснения причин.

Блогер обратился в суд, где ему разъяснили, что Porsche забрали для проверки по базам Интерпола. Так как машина произведена за границей и ввезена в Россию, у полиции появились подозрения о ее возможном розыске на территории другого государства.

