Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:46, 12 февраля 2026Силовые структуры

Открестившемуся от 9 Мая российскому блогеру объяснили причину изъятия Porsche

Курский суд признал законным изъятие полицией машины Porsche у блогера Сошникова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Курский областной суд признал законным действия сотрудников полиции, которые изъяли у местного жителя Алексея Сошникова автомобиль Porsche Cayenne Coupe GTS стоимостью 24,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подавший жалобу на полицейских Сошников является известным блогером и стоматологом в Курске, отмечает издание Kursk City. В соцсетях он заявил, что не гордится 9 Мая и не отмечает этот праздник, после чего подписчики стали от него отписываться. Тогда он записал второе видео с извинениями, заявив, что «эти люди еще пытаются меня учить жизни, меня — взрослого успешного состоятельного человека на Porsche Cayenne».

После публичных высказываний блогера стали проверять в региональном МВД, а 14 мая 2025 года у него изъяли автомобиль 2024 года выпуска. Сотрудники ДПС остановили Сошникова и отправили машину на спецстоянку без объяснения причин.

Блогер обратился в суд, где ему разъяснили, что Porsche забрали для проверки по базам Интерпола. Так как машина произведена за границей и ввезена в Россию, у полиции появились подозрения о ее возможном розыске на территории другого государства.

Ранее блогер Гусейн Гасанов, обвиненный в отмывании миллионов рублей, попросил прекратить в отношении него уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве взорвался автомобиль

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 12 февраля

    Названы пять самых популярных моделей для ввоза в Россию

    Россиянин подменил сейф и оставил пожилого друга без миллионов

    Решетников предупредил о замедлении экономики

    Открестившемуся от 9 Мая российскому блогеру объяснили причину изъятия Porsche

    Российская школьница зверски избила сверстницу на камеру

    В Госдуме ответили выступившему против россиян на Олимпиаде бывшему тренеру сборной России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok