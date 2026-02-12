Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:43, 12 февраля 2026Бывший СССР

Отставку Малюка с должности главы СБУ описали словом «устал»

УП: Малюк отказался возглавить СНБО и СВР Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сознательно дистанцировался от политических процессов внутри страны после своей отставки из-за физического и эмоционального выгорания. Об этом сообщает «Украинская правда» (УП).

«Малюк отошел от управления Службой и демонстративно не ввязывается в политические истории. Как убеждают собеседники УП сразу в нескольких силовых структурах, он устал физически и эмоционально», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Малюку возглавить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) или Службу внешней разведки (СВР), но он отказался.

13 января Верховная Рада уволила главу СБУ. Отставку Малюка поддержало 235 парламентариев. Должность главы украинского ведомства он занимал с 7 февраля 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В зоне СВО отработали информационно-огневой контур ПВО

    Стал известен повседневный рацион короля Карла III

    Названа необходимая для возвращения покупателей на рынок жилья ставка ЦБ

    Россиянам назвали лучшие места для празднования Масленицы

    Дефицит бюджета США снизился на фоне ужесточения торговой войны

    Раскрыт готовивший вооруженное нападение на отдел МВД России

    Канадский тренер предложил НХЛ вывести из обращения номер Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok