Пассажирский самолет вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за ЧС

Daily Mail: Самолет British Airways вернулся в аэропорт Глазго из-за ЧС

Пассажирский самолет British Airways вернулся в аэропорт вылета спустя несколько минут после того, как поднялся в воздух, из-за ЧС. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, борт вылетел из Глазго, Шотландия, в Лондон, Великобритания, в четверг, 12 февраля. Вскоре после этого пилоты сообщили о чрезвычайной ситуации с помощью аварийного кода 7700. Не уточняется, что именно произошло в самолете. Лайнер благополучно приземлился.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании TAP Air Portugal экстренно приземлился в Европе из-за пожара на борту. Лайнер выполнял рейс из британского Лондона в португальский Порту 8 февраля.