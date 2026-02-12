Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:04, 12 февраля 2026Из жизни

Победитель лотереи не забрал выигрыш в срок и лишился 100 миллионов рублей

В Великобритании победитель лотереи лишился миллиона фунтов стерлингов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ivan Smuk / Shutterstock / Fotodom

Победитель лотереи EuroMillions в Великобритании не забрал приз величиной один миллион фунтов стерлингов (100 миллионов рублей), срок получения которого истекал в среду, 11 февраля. Об этом сообщает издание The Independent.

Неизвестный счастливчик приобрел выигрышный билет 15 августа 2025 года в британском городе Бирмингем. Чтобы получить выигрыш, нужно было обратиться за ним до полуночи среды.

Если участник лотереи не забрал деньги в установленный срок, он лишится всей суммы. Невостребованные средства вместе с накопленными процентами направят на финансирование проектов Национальной лотереи по всей Великобритании.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина заехала в магазин за напитком и неожиданно выиграла 75 тысяч долларов в лотерею. «Я была просто в восторге», — прокомментировала она свой выигрыш.

