11:40, 12 февраля 2026Силовые структуры

Поддержка движения «Артподготовка» стоила россиянину свободы

В Егорьевске местного жителя отправили в СИЗО за финансирование «Артподготовки»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Московской области суд города Егорьевск отправил в СИЗО местного жителя по фамилии Чистяков, обвиняемого по статье о финансирование терроризма. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба судов региона.

Как установил суд, молодой человек со своей банковской карты перевел 33,9 тысяч рублей в качестве финансовой помощи движению «Артподготовка» (включено в Единый федеральный список организаций, признанных террористическими). Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил россиянина под арест на время расследования уголовного дела.

Ранее суд в Москве арестовал инспектора одного из столичных аэропортов по обвинению в финансировании терроризма.

